Er is al veel geschreven over de terughoudendheid van de forens om weer met het openbaar vervoer te reizen. Vorige week lag het aantal instappers op basis van de check-ins op een gegeven moment op een kleine 60 procent van normaal. Het aantal treinreizigers ligt op zo'n 30 procent van normaal, maar hoe zit dat bij de bus en het streekvervoer?

Volgens Transdev, het vervoersbedrijf waar onder meer Connexxion en Hermes onder vallen, zegt dat gemiddeld genomen zo'n 40 procent van de reizigers weer is teruggekeerd.

"Er is een groot verschil zichtbaar in de aantallen reizigers tussen de verschillende gebieden. Dit is sterk afhankelijk van de verschillende doelgroepen in de bus. Deze verschillen en aantallen zijn ook wat we horen van andere busvervoerders", aldus een woordvoerder die ook namens Openbaar Vervoer Nederland spreekt. Bij de vereniging zijn alle openbaarvervoerbedrijven in ons land aangesloten.

Op het dieptepunt vervoerde de bedrijven nog slechts 12 procent van het gebruikelijke reizigersaantal. Experts zeggen dat het herstel, dat nu geleidelijk aan zichtbaar wordt, langzaam zal zijn.

"De verwachting is dat het gebruik van het ov voor de reis van en naar het treinstation - de zogeheten first en last mile - minder snel zal terugkeren naar het gebruik voor de coronatijd", aldus Niels van Oort van het Smart Public Transport Lab van de TU Delft.

"In ons onderzoek onder 46.000 treinreizigers, zien we dat reizigers vaker dan voorheen de voorkeur geven aan lopen, fietsen of met iemand meerijden in de auto."

Auto's en motorfietsen profiteren

De terughoudendheid komt tot uiting in de gestegen verkoop van tweedehands auto's. In juni werden 120.550 tweedehands modellen verkocht, zo maakten BOVAG en dataprovider RDC vorige week bekend.

Dat betekent niet alleen een toename van 14,5 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, maar tevens de beste verkoopmaand ooit. BOVAG heeft inmiddels de verwachting uitgesproken dat 2020 een recordjaar voor de tweedehands verkoop wordt.

Ook de verkoop van nieuwe en gebruikte motorfietsen zat de afgelopen twee maanden stevig in de lift. De ov-bedrijven hopen dan ook dat het openbaar vervoer snel weer open wordt gesteld voor de zogeheten niet-noodzakelijke reizen.