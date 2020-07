In de afgelopen maand zijn 1.698 nieuwe motorfietsen geregistreerd in Nederland, een toename van 21,9 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat maakt BOVAG maandag bekend. Daarmee komt de verkoop in de eerste helft van het jaar op bijna hetzelfde niveau als in 2019.

Tot en met juni gingen 8.671 nieuwe motorfietsen op kenteken, 2,8 procent minder dan vorig jaar. Vanwege de coronacrisis stokte de verkoop in maart en april, maar in mei lag het aantal afleveringen met 1.768 stuks alweer 6,7 procent hoger vergeleken met een jaar eerder.

Gemeten over het eerste half jaar is Yamaha marktleider. Het Japanse merk registreerde 1.526 motorfietsen, gevolgd door Kawasaki met 1.515 stuks. BMW zette 1.281 motoren op kenteken en eindigt op plek drie. Honda en het Oostenrijkse KTM maken de top vijf compleet.

De volledig elektrische motorfiets is dit jaar in opkomst. Tot en met juni zijn er 166 op kenteken gegaan, meer dan in heel 2019. Vorig jaar stokte de teller op 156 stuks.

Het afgelopen half jaar was tevens een goede periode voor de verkoop van tweedehands motoren. De sector verkocht 26.511 gebruikte motorfietsen, een toename van 7 procent vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar. Het herstel begon in april en zette door in mei en juni. Vorige maand lag de verkoop 16 procent hoger.