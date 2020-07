Bij Hyundai in Zuid-Korea zijn maandag de eerste in serie geproduceerde waterstofvrachtwagens ter wereld op transport gegaan. De tien exemplaren zijn onderweg naar Zwitserland. Hyundai hoopt voor het einde van het jaar nog eens veertig extra vrachtauto's te hebben geëxporteerd.

De vrachtwagens zijn van het type Xcient Fuel Cell en zijn de eerste productierijpe exemplaren in hun soort. De vrachtwagen van 34 ton heeft een brandstofcelunit van 190 kW aan boord. In een brandstofcel wordt de chemische energie van waterstof en zuurstof omgezet in elektriciteit waarmee elektromotoren worden aangedreven.

De waterstofvrachtwagen heeft in totaal zeven brandstoftanks, zodat er in totaal 35 kilo aan waterstof mee kan. Hiermee is volgels Hyundai een rijbereik van 400 kilometer mogelijk. Een tankbeurt neemt ongeveer twintig minuten in beslag. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft een tweede vrachtwagen in ontwikkeling, die een rijbereik van 1.000 kilometer moet krijgen.

De komende vijf jaar wil Hyundai zestienhonderd waterstofvrachtwagens op de weg zetten. Om dat te bereiken laat het merk de klanten betalen voor gebruik in plaats van aanschaf. "Door de kosten van de inzet van waterstofvrachtwagens te verlagen dragen we bij aan de ontwikkeling van deze markt", aldus Hyundai.

Concurrentie nog niet zo ver

Hyundai is net als Toyota al jaren bezig met de ontwikkeling van waterstofvoertuigen. Het is samen met het Japanse merk de enige fabrikant met een waterstofauto in zijn aanbod, de Nexo SUV. De concurrentie werkt nog aan dergelijke voertuigen, al dan niet met tegenzin.

BMW wil in 2022 een kleine vloot testauto's gereed hebben, om later dit decennium een productierijp model te introduceren. Het merk zegt daarbij dat een brandstofcel vooralsnog beter geschikt is voor bussen en vrachtwagens. Een waterstofauto is vooral voor erbij, zo zei projectleider Jürgen Guldner vorig jaar. Volkswagen heeft zich recentelijk in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten over waterstofauto's.

Bij Toyota hebben ze inmiddels de tweede generatie van de Mirai waterstofauto klaarstaan, die begin 2021 naar Nederland komt. Mogelijk gaat ook dochtermerk Lexus van de techniek gebruik maken. Hyundai zet eveneens door en wil met miljardeninvesteringen de productie van waterstofauto's opschroeven naar 700.000 exemplaren per jaar in 2030.

Op de vrachtwagenmarkt zit de concurrentie eveneens niet stil. Scania, onderdeel van de Volkswagen Group, heeft eerder dit jaar in Noorwegen vier testvrachtauto's in gebruik genomen in. In april maakten Daimler en de Volvo Group bekend een joint venture te willen opzetten voor de ontwikkeling van waterstofvrachtwagens.

Met deze Scania wordt sinds januari getest in Noorwegen. (Foto: Scania)