Voor particulieren is sinds 1 juli een subsidiebedrag beschikbaar voor de aanschaf van een volledig elektrische auto. De regeling is in trek en de subsidiepot is bijna leeg. De verschillende merken verdringen zich dan ook voor de aandacht van de consument. Worden er al winnaars zichtbaar?

De coronacrisis heeft de autoverkoop in Nederland hard geraakt. Het aantal registraties van nieuwe personenwagens lag in de eerste helft van dit jaar 30 procent lager ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zo lieten RAI Vereniging, BOVAG en dataprovider RDC vorige week weten.

Het aantal registraties van nieuwe elektrische auto's daalde in diezelfde periode met 'slechts' 15,8 procent, vooral omdat deze modellen veelal zakelijk gereden worden en dergelijke registraties doorgaans minder hard geraakt worden.

Al bijna 84 procent van het subsidiebedrag verbruikt

Met een aanschafsubsidie voor elektrische auto's moet nu ook de particuliere automobilist over de streep getrokken worden. Vooralsnog is de subsidie een regelrechte voltreffer, aangezien er direct na invoering veelvuldig gebruik van is gemaakt.

Aan het einde van de maandagmiddag was er van de beschikbaar gestelde 10 miljoen euro voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto nog 1,62 miljoen over. Met andere woorden: inmiddels is bijna 84 procent van het subsidiebedrag verbruikt.

Doordat de subsidie met terugwerkende kracht vanaf 4 juni aan te vragen was, geeft de verkooplijst van vorige maand al enige aanwijzingen van welke merken hier profijt van hebben.

Voor particulieren is voor de aanschaf van een nieuw model 4.000 euro beschikbaar. (Foto: Fastned)

Renault en MG lijken te profiteren

Doordat de statistieken geen onderscheid maken tussen zakelijke registraties en particuliere aanschaf is de lijst voor juni koffiedik kijken, temeer omdat lang niet alle modellen uit voorraad leverbaar zijn. Veel auto's zijn bovendien al eerder besteld en pas recentelijk door de dealers afgeleverd, waardoor een toegenomen verkoop losstaat van de subsidie. Toch zijn er enkele opvallende zaken te bespeuren.

Het aantal registraties van de Chinese MG ZS EV steeg van 87 stuks in mei naar 156 in juni. "We gaan ervan uit dat de stijging in registraties in verband staat met de nieuwe overheidssubsidieregeling", aldus MG. De extra korting die de dealerorganisatie boven op de aangekondigde subsidie aanbood, zal eveneens geholpen hebben.

Door deze actie was het voordeligste model ineens voor 22.985 euro in plaats van 29.990 euro te krijgen. Deze aanbieding geldt overigens nog tot het einde van deze maand.

Nissan en Renault verdubbelden eveneens het subsidiebedrag met een eigen korting. Bij de Japanners lijkt dat niet direct effect gesorteerd te hebben. Het aantal registraties van de Leaf daalde van 155 in mei naar 102 in juni.

Bij Renault gingen daarentegen geen 43 maar 102 exemplaren van de Zoe op kenteken. Kanttekening daarbij is dat dit model, in tegenstelling tot de Leaf, nog vrij recent is. De vernieuwde Zoe werd eind 2019 gepresenteerd.

De voordelige MG kan op belangstelling rekenen. (Foto: MG)

Ook gebruikte elektrische modellen in trek

De grootste toenames zien we bij Hyundai en Kia. De Hyundai KONA Electric ging van 211 exemplaren in mei naar 326 in juni. Het aantal registraties van de Kia e-Niro nam zelfs toe van 217 tot 542 stuks.

Maar, zoals Kia zelf aangeeft, is de toename in juni "maar voor een klein gedeelte" toe te wijzen aan de subsidie. "De belangrijkste reden is het grote aantal afgehandelde orders bij de dealers", aldus pr-manager Laurens van Bergeijk.

Interessant is wat er op de tweedehands markt gebeurd, nu ook voor gebruikte elektrische modellen een aanschafsubsidie beschikbaar is. De voortekenen zijn in ieder geval gunstig. Waar er in juni vorig jaar nog 180 tweedehands elektrische auto's werden verkocht, waren dat er afgelopen maand al 672 stuks, een toename van 271 procent.

De Opel Ampera-e is erg in trek op de tweedehands markt. (Foto: Opel)