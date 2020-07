Audi komt volgend jaar met nieuwe elektrisch modellen: de Q4 e-tron en de Q4 Sportback e-tron. De auto's delen hun technische basis met de Volkswagen ID.3 en komen, afhankelijk van de uitvoering, ruim 500 kilometer ver op een acculading.

De Volkswagen Group, waar Audi net als de merken als Seat, SKODA en Volkswagen zelf, deel van uitmaakt, staat aan de vooravond van een groot elektrisch modellenoffensief. Daartoe heeft de groep een speciaal platform ontwikkeld waar de verschillende merken gebruik van kunnen maken. De aanstaande Volkswagen ID.3 is eerste auto op dat nieuwe platform, waarna het wachten is op de modellen van Audi, Seat en SKODA.

De Audi Q4 e-tron meet 4,60 meter in lengte en is 1,90 meter breed. De Sportback-versie meet 4,61 in lengte. De modellen worden hoger in de markt gepositioneerd dan de concurrenten uit eigen huis.

Audi rept immers alleen over een accupakket van 82 kWh en systeemvermogen van 225 kW, terwijl er bij de zustermerken ook minder krachtigere uitvoeringen verschijnen. Het vermogen helpt de e-tron aan een acceleratietijd naar 100 kilometer per uur van 6,3 seconden en een top van 180 kilometer per uur.

Aan dit voorlopige uiterlijk zal niet veel meer veranderen. (Foto: Audi)

Actieradius van ruim 500 kilometer

De Q4 Sportback e-tron komt ruim 500 kilometer ver op een acculading, zegt Audi. Voor de versie met vierwielaandrijving verwacht het merk een rijbereik van 450 kilometer. De maximale laadsnelheid is 125 kW, waarmee de auto in ongeveer een half uur weer voor 80 procent vol is.

Hoewel de afbeeldingen de nieuwe Q4 Sportback e-tron nog niet in zijn definitieve vorm laten zien, zegt Audi dat er weinig meer aan zal veranderen. Samen met de bestaande e-tron- en e-tron Sportback-modellen moet de nieuwe Q4 e-tron de verkoop van elektrische auto's bij Audi opdrijven.

Daar komt binnen afzienbare tijd de e-tron GT nog bij. Dit model is samen met Porsche ontwikkeld en deelt zijn basis met de reeds geïntroduceerde Taycan.

Audi hoopt dat volledig elektrische modellen en plug-inhybride voertuigen in 2025 samen een aandeel van 40 procent in de verkoop hebben.

Het aanraakscherm voor het infotainment meet 12,3 inch. (Foto: Audi)

