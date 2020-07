Het aantal nieuwe registraties van personenwagens in Nederland staat onder druk. Vanwege de coronacrisis zijn er in het eerste half jaar 30 procent minder auto's op kenteken gegaan. BOVAG stelt daarom woensdag zijn prognose voor 2020 naar beneden bij naar het laagste niveau sinds 1969.

De brancheorganisatie verwacht dit jaar een verkoopaantal van 350.000 stuks. Eerder dit jaar ging BOVAG nog uit van 425.000 nieuwe personenauto's voor dit jaar.

Overigens moeten we de BOVAG-prognose wel zien als een interne aangelegenheid, zegt woordvoerder Tom Huyskens tegen AutoWeek. "Het is bedoeld voor onze dealers in de discussie met hun importeurs over hun jaardoelstellingen. Het kan zomaar gebeuren dat we die doelstelling later dit jaar opnieuw bijstellen."

Dat kan het geval zijn als er vanwege een tweede coronagolf nieuwe fabriekssluitingen komen en toeleveranciers in de problemen raken. Daarentegen is ook een herstel van de autoverkoop niet uitgesloten.

"Wij hebben een glazen bol, maar die is aardig beslagen. We hebben gekeken naar de eerste zes maanden, met 30 procent minder registraties. Als we dat extrapoleren - met een voorzichtig herstel - komen we uit op 350.000. Maar dat is voorlopig", aldus Huyskens.

Laagste niveau in 51 jaar

Als het aantal daadwerkelijk rond de 350.000 exemplaren uitkomt, zou dat voor het eerst sinds 1969 zijn. Dat jaar werden 349.588 nieuwe auto's geregistreerd. Sindsdien bleef de jaarlijkse verkoop altijd boven de grens van 350.000 exemplaren.

In 2009, het jaar van de wereldwijde economische neergang, kwam het aantal registraties voor het laatst in de buurt van dat niveau. In Nederland gingen destijds 387.699 nieuwe modellen op kenteken. Het beste verkoopjaar blijft vooralsnog 1999 met 611.776 nieuwe registraties in een jaar.

