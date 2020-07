De subsidieregeling voor particulieren die een volledig elektrische auto willen aanschaffen kan op veel belangstelling rekenen. Een dag na de officiële invoering is al 44 procent van het beschikbare bedrag in de subsidiepot verbruikt, zo valt te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het per 1 juli beschikbaar gestelde bedrag voor de aanschaf van een nieuwe volledig elektrische auto stond op 10 miljoen euro, waar op woensdag aan het einde van de middag nog 5,58 miljoen euro van over was.

Dat betekent echter niet dat er in een dag talloze auto's gekocht zijn. Particulieren die een elektrische auto's aanschaffen of privé leasen komen sinds 4 juni in aanmerking voor 4.000 euro subsidie, aangezien de regeling met terugwerkende kracht is aan te vragen.

Ondanks dat de verkoop van tweedehands auto's in juni naar recordhoogte is gestegen, kunnen gebruikte elektrische modellen op minder belangstelling rekenen. Van de beschikbare 7,2 miljoen euro was woensdag 572.000 euro aangevraagd. Het subsidiebedrag voor een tweedehands elektrische auto is 2.000 euro.

Voor 2021 wordt de subsidiepot weer aangevuld, maar dan met 27,9 miljoen euro. Aanvragen die dit jaar binnenkomen nadat het jaarbudget verbruikt is, worden doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar.