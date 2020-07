Suzuki komt met een eigen versie van de Toyota RAV4. Het Japanse merk doopt het model de Across en deze wijkt af van de Toyota door een aangepaste grille en anders ingedeelde koplampen. De auto komt er vooralsnog alleen met plug-inhybrideaandrijving.

De Suzuki Across is met een lengte van 4,60 meter en een breedte van 1,85 de grootste auto van het kleine Japanse merk in Nederland ooit. De Kizashi sedan was weliswaar een fractie langer, maar tevens minder breed en fors lager.

De Across is voorzien van plug-inhybrideaandrijving, bestaande uit een benzinemotor van 2,5 liter en een elektromotor. Het systeemvermogen van de aandrijflijn komt uit op 306 pk. Daarmee accelereert de SUV in zes seconden naar 100 kilometer per uur. Dankzij een accupakket van 18,1 kWh kan de Across ongeveer 75 kilometer geheel elektrisch rijden.

De nieuwe Suzuki Across komt in het derde kwartaal van dit jaar naar Nederland. Prijzen volgen in een later stadium. Toyota en Suzuki werken al een aantal jaar samen. Toyota heeft bovendien een aandeel van bijna 5 procent in zijn Japanse vakgenoot.

