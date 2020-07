Audi heeft de zogeheten S-uitvoering aan het bestaande e-tron-aanbod toegevoegd. Deze nieuwe versie is dankzij een extra elektromotor bovendien de krachtigste e-tron, waardoor het model tot betere prestaties komt.

Dankzij de toevoeging van een derde elektromotor - twee op de achteras en één op de vooras - heeft de Audi e-tron S een systeemvermogen van 369 kW (503 pk). Daarmee komt de vermogenswinst ten opzichte van de 55-versie uit op 70 kW (95 pk).

Dankzij het extra vermogen sprint de S-versie in 4,5 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 210 kilometer per uur. Wel kom je dankzij het prestatiepotentieel iets minder ver op een acculanding, ondanks dat de bruikbare capaciteit van het accupakket met 86 kWh juist iets hoger ligt.

Audi rekent op een actieradius van 350 kilometer voor de e-tron S en 365 kilometer aan rijbereik voor de e-tron S Sportback.

De modellen zijn te herkennen aan een anders ingedeelde bumper en uitgeklopte wielkasten. De S-versies staan later deze maand bij de dealers. Prijzen zijn nog niet bekend.

