Het aantal registraties van nieuwe personenwagens lag in de eerste helft van dit jaar 30 procent lager ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat maken RAI Vereniging, BOVAG en dataprovider RDC woensdag bekend.

Gemeten over de eerste zes maanden van dit jaar gingen er 158.155 nieuwe auto's op kenteken tegenover 225.779 exemplaren vorig jaar. De daling is te wijten aan de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die in maart van kracht werden. Dat werkt nog altijd door in de verkoop.

Zo kende het aantel registraties in juni een terugval van 39,3 procent vergeleken met een jaar eerder. Daarmee vlakt de daling overigens wel af. In maart, toen er aanvankelijk nog weinig aan de hand leek, gingen 23,4 procent minder auto's op kenteken. In april en mei gingen respectievelijk 53 en 59,2 procent minder personenwagens op kenteken.

Volkswagen staat in de verkooplijst van het eerste half jaar vooralsnog op de eerste plaats, met 17.889 registraties, gevolgd door Kia met 13.649 stuks en Peugeot met 11.321 exemplaren. Opel en Toyota maken de top vijf compleet.

Het populairste model van het afgelopen zes maanden was de Kia Niro, waarvan de geheel elektrische versie tegenwoordig een stuk sneller leverbaar is dan voorheen. De Volkswagen Polo, Ford Focus, Renault Clio en Kia Picanto zijn de andere modellen uit de top vijf.

In juni waren de kaarten anders geschud, toen was de Opel Corsa namelijk het meest geregistreerde model, gevolgd door de Kia Niro en Ford Focus. Plek vier was voor de Hyundai Kona, de vijfde plaats voor de Tesla Model 3.