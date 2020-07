De Bentley Bentayga, de eerste SUV van het merk, heeft na bijna vijf jaar zijn eerste update gekregen. Daarbij zijn meer wijzigingen doorgevoerd dan gebruikelijk. Vooral de achterzijde ging op de schop.

Achterop monteert Bentley voortaan ovale achterlichtunits in plaats van de vierkantere exemplaren van het uitgaande model. Daarmee loopt de Bentayga qua vormgeving weer in de pas met de Continental GT. Aan de voorkant is Bentley subtieler te werk gegaan: de voorbumper is anders ingedeeld en de koplampen zijn aangepast.

Ook binnenin zijn de wijzigingen minimaal. De karakteristieke ronde ventilatieroosters maken plaats voor langwerpige exemplaren en ook het multimediasysteem met aanraakscherm heeft een update gekregen.

De vernieuwde Bentley Bentayga komt allereerst met V8-benzinemotor op de markt. Deze krachtbron is goed voor 450 pk, waarmee de 2.300 kilo wegende SUV in 4,5 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert.

De 600 pk sterke Bentayga Speed en de Bentayga Hybrid volgen in een later stadium. Prijzen zijn nog niet bekend, maar vermoedelijk moet de auto net als het uitgaande model opnieuw ruim 200.000 euro kosten.

Relatief ingrijpende wijzigingen aan de achterzijde. (Foto: Bentley)

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl