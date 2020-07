Volkswagen heeft de gefacelifte versie van de Tiguan gepresenteerd. Naast een gewijzigd uiterlijk is het model voortaan ook verkrijgbaar met een plug-inhybrideaandrijflijn. Daarnaast presenteert Volkswagen de R-versie van het model, die goed is voor 320 pk.

Daarmee hanteert Volkswagen bij de Tiguan hetzelfde recept als recentelijk bij de Arteon, die dezelfde wijzigingen onderging. De Tiguan R krijgt naast veel vermogen ook standaard vierwielaandrijving en een automaat. Tegen meerprijs is een speciaal uitlaatsysteem leverbaar.

De Tiguan-versie met plug-inhybrideaandrijving heet andermaal eHybrid. Het systeemvermogen van de aandrijflijn ligt op 245 pk en dankzij een accupakket van 13 kWh komt de Tiguan ongeveer 50 kilometer ver op een acculading voordat de brandstofmotor het overneemt.

De vernieuwde Volkswagen Tiguan is ook met benzine- en dieselmotoren verkrijgbaar. Het opgewaardeerde model is te herkennen aan anders ingedeelde koplampen, een gewijzigde bumper en nieuwe lakkleuren en wielen. De auto komt later dit jaar op de markt.

Aan de achterzijde zijn de wijzigingen minimaal. (Foto: Volkswagen)

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl