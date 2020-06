De Renault Clio was in mei de bestverkochte auto van Europa, zo blijkt uit dinsdag gepresenteerde cijfers van databedrijf JATO Dynamics. De Clio lost de Volkswagen Golf af als Europese nummer één. Gemeten over de eerste vijf maanden van het jaar gaat de Golf nog wel aan kop.

In mei daalde het aantal registraties van nieuwe personenwagens in Europa met 57 procent, maar bij Renault was er desondanks iets te vieren met de nummer één-positie voor de Clio.

De Renault ging vorige maand 15.916 keer op kenteken, de Golf 13.098 maal. De Peugeot 208, Dacia Sandero en de Volkswagen Tiguan maken de top vijf compleet.

De Volkswagen Golf is onlangs vernieuwd, waardoor de verkoop ervan in de komende maanden vermoedelijk zal toenemen naar mate de uitleveringen van het nieuwe model opgang komen. Hetzelfde geldt voor de Peugeot, terwijl voor de Tiguan een update gepland staat.

Gekeken naar de eerste vijf maanden behoudt de Golf zijn voorsprong op de Clio.

Top 10 mei 2020 Renault Clio: 15.916

Volkswagen Golf: 13.098

Peugeot 208: 10.828

Dacia Sandero: 10.578

Volkswagen Tiguan: 10.298

Renault Captur: 10.017

Volkswagen T-Roc: 9.625

Opel Corsa: 9.383

Dacia Duster: 8.975

Citroën C3: 8.722

Top 10 januari-mei 2020 Volkswagen Golf: 95.244

Renault Clio: 81.627

Peugeot 208: 65.552

Volkswagen Tiguan: 64.880

Ford Focus: 64.692

Opel Corsa: 62.521

Skoda Octavia: 58.982

Volkswagen Polo: 58.361

Toyota Yaris: 55.434

Ford Fiesta: 54.811

