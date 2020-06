Audi heeft de Q5 van een tussentijdse update voorzien. Daarbij ging niet alleen het uiterlijk op de schop, ook het motorenaanbod werd tegen het licht gehouden. Voor Nederland betekent dit dat de Q5 opnieuw alleen nog maar met plug-inhybrideaandrijving leverbaar wordt.

Elders in Europa blijven naast de deels elektrische aandrijving ook benzine- en dieselmotoren leverbaar, maar daar ziet de Nederlandse importeur dus vanaf. Deze stap werd vorig jaar al aangekondigd en wordt met de tussentijdse facelift voortgezet.

De vernieuwde Q5 is er als 50 TFSI-e, die goed is voor een systeemvermogen van 299 pk. Daarboven wordt de 55 TFSI-e gepositioneerd, die goed is voor 367 pk.

Het opgewaardeerde model is te herkennen aan een gewijzigde bumper en anders ingedeelde koplampen. De achterzijde is op dezelfde wijze onder handen genomen. Binnenin maakt de controller voor de bediening van het infotaimentsysteem plaats voor een aanraakscherm.

De opgewaardeerde Audi Q5 komt later dit jaar op de markt. Prijzen zijn nog niet bekend.

Andere wielen en lakkleuren maken de facelift compleet. (Foto: Audi)

