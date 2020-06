Kia gaat de komende maanden zijn zogeheten intelligent Manual Tranmission-technologie uitrollen. Met dit iMT-systeem verdwijnt de fysieke verbinding tussen het koppelingspedaal en de koppeling van de auto. In plaats daarvan werkt de koppeling op basis van elektronisch signaal.

Daarmee moet het mogelijk worden om de motor tijdens het rijden uit te schakelen zodra er weinig tot geen vermogen wordt gevraagd. Dit wordt ook wel zeilen genoemd, dus bijvoorbeeld als je even van het gas af moet. Dat kan op de snelweg zijn maar ook bij het uitrollen voor een stoplicht.

Bij een hybride auto, dus met een aandrijflijn die ook een automatische versnellingsbak omvat, was dat al mogelijk. Met het iMT-systeem wil Kia dit nu ook voor de combinatie met handgeschakelde versnellingsbak doen.

Daarvoor past het merk de techniek toe op de modellen met een mild-hybridsysteem. Dit bestaat onder meer uit een zogeheten riemstartgenerator met 48 V elektromotor. Kort gezegd kan deze startgenerator de brandstofmotor snel weer aanslingeren als de bestuurder weer op het gas gaat.

Het iMT-systeem van onderen bezien. (Foto: Kia)

Niet eerst in zijn vrij

Daarbij gaat de motor gewoon weer verder in de reeds ingelegde versnelling. Je hoeft de pook dus niet eerst in zijn vrij te zetten voor het uitschakelen van de motor, zoals bij reguliere brandstofauto's met stop-startsysteem het geval is.

Als het indrukken van de koppeling de eerste handeling is, dan wordt de motor gestart zonder in een bepaalde versnelling te staan, dus met de koppeling open. Op die manier kan het mild-hybridsysteem meer kinetische energie opvangen in het accupakket. Kia denkt dat er zo brandstofbesparing en CO2-winst van ongeveer 3 procent te behalen valt.

De Kia Ceed EcoDynamics+ met dieselmotor wordt het eerste model dat met de iMT-technologie kan worden uitgerust. De onlangs opgewaardeerde Kia Rio krijgt er ook de beschikking over, zij het in combinatie met de 1,0-liter benzinemotor. Deze versie komt in het derde kwartaal van dit jaar naar Europa. Later dit jaar volgen nog andere modellen, aldus Kia.