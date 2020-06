De Verenigde Staten is het land van de pick-uptrucks. Dergelijke modellen voeren al decennia lang de verkooplijsten aan, waardoor je als fabrikant bijna gedwongen bent een pick-up in het aanbod te hebben om te scoren. Vandaar dat merken als Tesla en andere elektrische start-ups zich richten op dat deel van de markt.

Elon Musk droomde er in de aanloop naar de onthulling van de Cybertruck al jaren van; een volledig elektrische pick-uptruck. Dat is op het eerste gezicht een gekke gedachte, aangezien dergelijke voertuigen in slechts een aantal landen populair zijn als dagelijks vervoermiddel, waaronder de Verenigde Staten.

Bij nadere inspectie is het helemaal niet zo'n gek idee. Alleen al in de Verenigde Staten gingen vorig jaar bijna 2,8 miljoen nieuwe pick-uptrucks op kenteken. Als je daar een graantje van mee kan pikken, gaat het bijna automatisch over grote aantallen.

In 2019 werden in de Verenigde Staten 243.356 volledig elektrische auto's verkocht. Bijna 79 procent daarvan was een Tesla. Het merk hoeft een aandeel van zo'n 7 procent van de markt voor pick-uptrucks te bemachtigen, om zo zijn jaarlijkse verkoop verdubbelen ten opzichte van dit jaar.

In de staat Californië lopen ze in ieder geval al op de zaken vooruit. Daar werd afgelopen donderdag een wet aangenomen die fabrikanten verplicht om vanaf 2024 een bepaald aantal elektrische pick-uptrucks te verkopen op hun totaal. Bij personenwagens was dat al het geval.

Conservatief koperspubliek

Elektrische auto's hebben in de Verenigde Staten nog een lange weg te gaan. Vorig jaar hadden de volledig elektrische modellen een aandeel van 1,44 procent in de totale verkoop van personenwagens, SUV's en pick-uptrucks.

Toch zien veel merken brood in elektrisch rijden, de elektrische pick-uptruck in het bijzonder. Ford heeft een elektrische versie van de F-150 aangekondigd, een model dat al 43 jaar de verkooplijst van de Verenigde Staten aanvoert en vorig jaar op de Toyota Corolla na het bestverkochte model ter wereld was.

General Motors heeft ook een elektrische pick-uptruck aangekondigd, net als een keur aan start-ups. Daarvoor moeten de merken, bekend of onbekend, een oerconservatief koperspubliek zien over te halen.

Ook de Ford F-150, het bestverkochte model moet eraan geloven. (Foto: Ford)

Vorm boven functie?

Tesla zet daarbij in op een radicaal andere vormgeving. Daarnaast wil het zijn Cybertruck daar bouwen waar de pick-uptruck het populairst is: Texas. De fabriek vergt een investering van 1 miljard dollar, omgerekend 890 miljoen euro, en moet in Travis Country verrijzen. Volgens Tesla kan het productiecentrum voor vijfduizend banen zorgen.

De start-up Rivian wil met de R1T de markt voor pick-uptrucks bestormen. In 2021 moeten de eerste exemplaren uitgeleverd worden. Waar Tesla met design schermt, gooit Rivian het over een andere boeg.

Het bedrijf zet in op praktisch gebruik gemak, dus veel laadruimte en een hoog trekgewicht. Bovendien moet de R1T door water van maximaal 90 centimeter diep kunnen rijden. Rivian belooft een actieradius van maximaal 643 kilometer.

De start-up Rivian wil met de R1T een graantje meepikken. (Foto: Rivian)

Waterstoftrucks

Hoe 'hot' de markt voor elektrische pick-uptrucks is, bewees de de start-up Nikola. Het merk, net als Tesla vernoemd naar de Servische uitvinder Nikola Tesla, zag eerder deze maand zijn beurswaarde toenemen tot 34 miljard dollar. Daarmee is Nikola, zonder ook maar een voertuig geleverd te hebben, al waardevoller dan Ford.

De beleggers reageerden op het gegeven dat de orderboeken voor de Badger pick-uptruck opengaan, een model in dezelfde klasse als de Cybertruck en de Ford F-150.

De interesse werd ook aangewakkerd doordat de Badger een waterstoftruck is, voorzien van binnenshuis ontwikkelde brandstofceltechnologie. Nikola, wat zelf waterstof produceert en levert, rekent erop dat het eenvoudiger zal zijn om tankstations voor waterstof te bouwen dan laadpunten voor elektrische auto's met een accupakket.

De Nikola Badger gooit als waterstoftruck hoge ogen. (Foto: Nikola)