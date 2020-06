Ford heeft in de Verenigde Staten de nieuwe F-150 pick-uptruck gepresenteerd. Het model is al 43 jaar achtereen het bestverkochte voertuig van het land en was in 2019 op de Toyota Corolla na het meest succesvolle model ter wereld.

Ford verkocht vorig jaar 1,07 miljoen exemplaren van de F-150, ongeveer 44 procent van de totale verkoop van het merk. Om dat succes voort te zetten is het nieuwe model op het eerste gezicht niet wezenlijk anders dan de uitgaande F-150. Toch is de 5,32 lange pick-up truck van voor tot achter vernieuwd.

De nieuwe F-150 is te herkennen aan de led-dagrijverlichting, die voortaan om de koplampunits heenlopen. Daarnaast is er een nieuwe grille gemonteerd. Ford biedt overigens de keuze uit elf verschillende ontwerpen. De carrosserie is net als bij de vorige generatie opgetrokken uit aluminium.

Binnen monteert Ford een volledig digitaal instrumentarium, dat afhankelijk van de uitvoering 8 of 12,3-inch groot is. Het infotainmentscherm meet standaard 8-inch, terwijl tegen meerprijs een aanraakscherm van 12-inch gebruikt wordt.

De nieuwe Ford F-150 is voor het eerst leverbaar als hybride. De aandrijflijn van dit model bestaan uit een 3,5-liter V6-motor met twee turbo's en een elektromotor van 35 kW (48 pk). De hybride kan 5.443 kilo trekken. Een gewone V6-motor en een V8 zijn eveneens verkrijgbaar.

Ford levert de F-150 niet in Nederland. Wel zijn er tal van bedrijven actief die het model importeren.

