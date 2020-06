De geplande fusie tussen het Franse PSA en Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ligt op schema. Dat heeft PSA-topman Carlos Tavares donderdag gezegd. De uitspraken volgen op het vorige week gestarte onderzoek van de Europese Commissie naar de fusie.

Het nieuwe bedrijf zou een te grote machtspositie op de markt voor bestelwagens krijgen. Volgens Tavares heeft het onderzoek vooralsnog geen gevolgen voor het geplande tijdspad voor de fusie.

"We houden ons strikt aan het schema voor de fusie met FCA", aldus de topman. Tijdens een aandeelhoudersvergadering zei hij dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het proces volgens planning in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond.

De Commissie is ondertussen bezorgd dat er door de fusie een gebrek aan concurrentie zal ontstaan op de bestelbusjesmarkt in veertien EU-landen, plus het Verenigd Koninkrijk. Nederland behoort niet tot die veertien Europese landen. Het onderzoek moet in oktober afgerond zijn.

De fusie is al wel goedgekeurd in de Verenigde Staten, China, Japan en Rusland.