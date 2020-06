De Algemene Rekenkamer is niet per definitie voorstander van een voortzetting van de huidige fiscale stimulering van elektrische auto's, zo laten de onafhankelijke onderzoekers van de Rijksoverheid woensdag weten. Het is volgens de Algemene Rekenkamer een kostbare methode om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Dat blijkt uit de belastingderving per bespaarde ton CO2, die de Algemene Rekenkamer heeft berekend in een nieuw verschenen rapport.

Dat bedrag ligt in 2020 in het geval van een Nissan Leaf op 1.432 euro en bij de Volkswagen e-Golf, vorige maand de meest geregistreerde elektrische auto van Nederland, op 1.291 euro.

Die bedragen zijn sinds 2018 dankzij de versobering van de fiscale voordelen overigens wel gedaald. Bij de Nissan lag belastingderving per bespaarde ton CO2 in 2018 nog op 2.199 euro. Koploper dat jaar was de kostbare Tesla Model X, waar de belastingderving uitkwam op 3.168 euro.

Fiscale voordelen voor bedrijfswagens op de schop

Ondanks de dalende trend plaatst de Algemene Rekenkamer vraagtekens bij het nut van fiscale instrumenten. "De Algemene Rekenkamer beveelt de staatssecretaris van Financiën aan om te bezien of voortzetting van fiscale instrumenten voor elektrische personenauto's wenselijk is", zo melden de onderzoekers woensdag.

Ook de fiscale voordelen voor bestelwagens, die vrijwel uitsluitend op diesel rijden, zouden wat de Algemene Rekenkamer betreft op de schop moeten. Vorig jaar liep de schatkist 1,7 miljard euro mis. Ook de uitstoot van deze voertuigen is kwalijk.

"De huidige bijzondere fiscale regelingen voor bestelauto's dragen niet bij aan luchtkwaliteits- en klimaatdoelen van de autobelastingen", zo schrijft de Algemene Rekenkamer. De regeling zou zo aangepast moeten worden dat modellen met lagere uitstoot aantrekkelijker worden.