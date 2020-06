Volkswagen heeft de Arteon gefacelift. Naast een gewijzigd uiterlijk en een aangepast dashboard, is er voortaan ook een zogeheten shooting brake-uitvoering leverbaar. Deze carrosserievorm is vergelijkbaar met een stationwagen, maar ziet er doorgaans wat vlotter uit. Tevens voegt Volkswagen een R-versie en een plug-inhybride aan het aanbod toe.

De vernieuwde Arteon is te herkennen aan anders ingedeelde bumpers voor en achter. Ook zijn de koplampen en achterlichten licht gewijzigd. De led-dagrijverlichting loopt, afhankelijk van de uitvoering, nu bijna over de gehele breedte van het front.

De Arteon Shooting Brake is geheel nieuw en kan 565 liter aan bagage meenemen. Met de achterbank plat kan er 1.632 liter mee. Binnenin heeft Volkswagen tevens het dashboard aangepast, wat in de vorige Arteon nog te veel leek op dat van de Passat. Door een andere indeling en aangepaste luchtroosters zijn de verschillen nu groter.

Het Passat-dashboard ging op de schop voor de vernieuwde Arteon. (Foto: Volkswagen)

Arteon R-versie Shooting Brake alleen op speciaal verzoek

Daarnaast is de Arteon voortaan leverbaar in R-trim, de benaming van Volkswagen voor de sportieve topmodellen. De Arteon R heeft 320 pk, een automaat en vierwielaandrijving. De Arteon R-versie Shooting Brake zal aanvankelijk niet leverbaar zijn en is alleen op speciaal verzoek te krijgen.

Ook nieuw is de plug-inhybrideaandrijving, die Volkswagen eHybrid heeft gedoopt. De Arteon eHybrid heeft een 156 pk sterke benzinemotor aan boord, die samenwerkt met een elektromotor van 84 kW (115). Het systeemvermogen is volgens Volkswagen 218 pk. De auto heeft een accupakket van 13 kW, waarmee een volledig elektrisch rijbereik van tussen de 50 en 60 kilometer mogelijk is.

Tot slot wordt de vernieuwde Arteon leverbaar met de bekende benzine- en dieselmotoren van Volkswagen. Later dit jaar staat het model bij de dealers.

De importeur verwacht dat 70 procent van de klanten voor een Shooting Brake zal gaan. (Foto: Volkswagen)

