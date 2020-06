Opel heeft de nieuwe Mokka onthuld. Het model deelt zijn basis met de Opel Corsa, waardoor de Mokka lichter en compacter is dan zijn voorganger. Het belangrijkste nieuws is dat de auto voortaan ook leverbaar is in een volledig elektrische uitvoering.

De nieuwe Mokka meet 4,15 meter in lengte en is daarmee 12,5 centimeter korter dan het uitgaande model. De wielbasis en bagageruimte blijven ongeveer gelijk. Dankzij de compactere afmetingen is de nieuwe Mokka tot 120 kilo lichter dan zijn voorganger.

Het uiterlijk van de Mokka is geheel nieuw en laat volgens Opel goed zien hoe toekomstige modellen van het merk eruit gaan zien. Binnenin monteert Opel een groot scherm, bestaande uit twee losse displays.

Ook in het interieur vaart Opel een nieuwe koers. (Foto: Opel)

Onderhuids gelijk aan Peugeot 2008

Opel behoort net als Citroën, DS en Peugeot tot de Franse PSA Group. Daardoor deelt de nieuwe Mokka net als de Corsa zijn technische basis met auto's als de Citroën C4, DS 3 Crossback en de Peugeots 208 en 2008.

Dit betekent dat de Mokka niet alleen leverbaar wordt met benzine- en dieselmotoren, maar ook met volledig elektrische aandrijving. In de bodem stopt Opel hetzelfde accupakket van 50 kWh, met voorin een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor. Volgens de Duitsers komt de Mokka maximaal 322 kilometer ver op een acculading. De Opel Corsa-e heeft dezelfde aandrijflijn.

Opel voert op dit moment nog een derde elektrisch model, de Ampera-e. Deze auto is een product van General Motors, het concern waar Opel voor de overname door PSA onderdeel van was. Het model wordt niet meer geleverd en is alleen nog uit voorraad leverbaar.

De nieuwe Mokka gaat later dit jaar in productie en staat begin volgend jaar bij de dealers.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl