Tot en met mei was 12,7 procent van de in Nederland verkochte nieuwe auto's een elektrische auto, zo heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) dinsdag bekendgemaakt. In de eerste vijf maanden van vorig jaar lag dat aandeel nog op 8,4 procent.

De RvO rekent niet alleen volledig elektrische auto's, maar ook voertuigen met een plug-inhybrideaandrijflijn tot elektrische voertuigen.

Laatstgenoemde modellen hadden tot en met mei een aandeel van 3,5 procent in het aantal registraties, volledig elektrische auto's een aandeel van 9,2 procent. Daarmee profiteren de stekkermodellen van de teruglopende verkoop van brandstofauto's.

In mei gingen 1.402 volledig elektrische auto's op kenteken, 912 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal registraties van deels elektrische modellen kwam uit op 683, een toename van 293. Dat is te danken aan het grotere aanbod. De vraag naar volledig elektrische voertuigen zal vermoedelijk aantrekken vanwege overheidssubsidie en nieuwe modellen.

Sinds 4 juni komen particulieren in aanmerking voor een aanschafsubsidie voor een volledig elektrische auto. Veel merken en importeurs spelen daar op in door met extra kortingen bovenop het subsidiebedrag te komen. Onder meer MG, Nissan, Renault en Opel hebben acties lopen.