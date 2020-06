Duitsland is geen voor de hand liggende markt voor elektrische voertuigen. Het is de bakermat van de brandstofauto, het land is groot en de laadinfrastructuur is relatief beperkt. Toch lijken de Duitsers aan de stekkerauto te wennen, niet in de laatste plaats door de stortvloed aan plug-inhybride modellen van eigen bodem. Doen aanschafsubsidies de rest?

Net als in veel andere landen heeft de coronacrisis de autoverkoop in Duitsland een flinke knauw gegeven. Ook in mei viel het aantal registraties weer fors lager uit dan vorig jaar. Vorige maand gingen er 168.148 nieuwe personenwagens op kenteken, een daling van 49.5 procent.

Het aantal stekkerauto's, dat wil zeggen volledig elektrische modellen en voertuigen met een plug-inhybrideaandrijflijn (PHEV), viel in mei met 12.333 stuks juist 56 procent hoger uit dan een jaar eerder. Iets minder dan de helft daarvan, 5.578 exemplaren, waren volledig elektrisch. De overige modellen waren zogeheten PHEV's.

Daarmee viel het aantal registraties van PHEV's maar liefst 107 procent hoger uit ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

Ook Audi kwam de afgelopen maanden met nieuwe PHEV-modellen. (Foto: Audi)

Fabrikanten doen er goed aan stekkerauto's te leveren

De aandacht voor met name PHEV's is voor een belangrijk deel te danken aan de grote hoeveelheid nieuwe Duitse modellen met een plug-inhybrideaandrijflijn. Bij Audi heb je inmiddels de keuze uit zes, bij BMW uit acht en bij Mercedes-Benz uit zeven PHEV's. Ook bij Opel, Porsche en Volkswagen kun je terecht voor dergelijke auto's.

Veel van deze modellen zijn in de afgelopen twaalf maanden gepresenteerd. Dat heeft alles te maken met het gegeven dat fabrikanten elektrificatie nodig hebben om aan de dit jaar aangescherpte Europese CO2-regels te kunnen voldoen.

Per 1 januari van dit jaar is die limiet voor de gemiddelde vlootuitstoot teruggebracht tot nog maar 95 gram per kilometer. Komt de fabrikant daarboven, dan staat dit bedrijf een torenhoge boete te wachten.

Auto's die minder dan 50 gram per kilometer uitstoten (en dat zijn de BEV's en veel PHEV's) genieten namelijk een superkrediet. Dat is lucratief. Dit jaar mag een auto die onder de 50 gram zit dubbel worden meegeteld, volgend jaar telt hij voor 1,67 mee en in 2022 nog altijd voor 1,33 verkochte auto's. Dit ter stimulering van de ontwikkeling van BEV's en PHEV's.

Ruimere aanschafsubsidie in aantocht

De aantrekkende vraag naar volledig en deels elektrische auto's in Duitsland is niet iets van afgelopen maand. De trend is al een aantal jaar zichtbaar, maar is in 2020, ondanks de coronacrisis, in een stroomversnelling geraakt. In de eerste vijf maanden zijn er 43 procent meer volledig elektrische auto's verkocht en 184 procent meer PHEVs.

Daarnaast kan de Duitse consument per 1 juli hogere aanschafsubsidies tegemoetzien, waardoor de vraag mogelijk nog verder aantrekt. Temeer later dit jaar ook de langverwachte elektrische Volkswagen ID.3 wordt uitgeleverd.

Het subsidiebedrag voor de aanschaf van een volledig elektrisch model is verdubbeld naar 6.000 euro. Voor PHEV's is 4.500 euro beschikbaar, terwijl ook geïnteresseerden in waterstofauto's met brandstofcel kunnen rekenen op een aanschafsubsidies (5.000 euro).

De bedragen zijn onderdeel van een pakket aan economische steunmaatregelen van de Duitse overheid. Hieronder valt ook de verplichting voor Duitse tankstations om voortaan laadpalen voor elektrische auto's aan te leggen. De pomphouders krijgen hiervoor een vergoeding van de regering.

Op die manier moet het aantal laadpunten fors uitgebreid worden. Duitsland telt een kleine 25.000 laadstations, minder dan de helft van het aantal in Nederland. En dat terwijl het land ruim achtmaal zo groot is. Volgens Duitse autoriteiten zijn er ten minste 70.000 gewone laadpalen nodig en 7.000 zogeheten snelladers.

In september worden de eerste exemplaren van de Volkswagen ID.3 afgeleverd. (Foto: Volkswagen)