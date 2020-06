Het is volop zomer deze week, met veel zonneschijn en hoge temperaturen. Ideaal weer om met een cabrio op pad te gaan. De zomerse auto heeft de laatste jaren aan populariteit ingeboet en het aantal nieuwe en betaalbare modellen is gekrompen. Wat is het aanbod anno 2020? Had je al een cabrio? Dit zijn de tips voor de verzorging van de cabriokap.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de meest voordelige volwaardige cabrio kost 30.260 euro, een bedrag waarvoor een hoop ander moois te koop is. Het betreft hier de MINI Cabrio, een compacte auto bovendien.

Volkswagen vraagt 36.600 euro voor de nieuwe T-Roc Cabrio, die iets ruimer is. Vanaf daar is het een flinke prijssprong naar de minimaal 47.556 euro kostende BMW 3 Serie Cabrio, om over de andere modellen nog maar te zwijgen.

433 Eerste rijtest: Volkswagen T-Roc Cabrio

Voordelige open auto vaak geen echte cabrio

Volwaardige cabrio's, dus met een stoffen kap die volledig open kan, in het lagere segment bestaan niet meer. Voorheen werd dit deel van de markt gedomineerd door compacte coupé-cabriolet-modellen. De zogeheten CC's hadden een stalen klapdak en waren aantal jaar razend populair.

Wil je met een kleine beurs toch een nieuwe open auto rijden, dan ben je aangewezen op modellen met een groot stoffen open dak dat van voor tot achter opengaat en niet volledig weg gevouwen wordt. Citroën, Peugeot en Toyota leveren hun drieling, de C1, 108 en AYGO, met een dergelijk dak. Deze modellen kosten op een paar euro na minimaal 16.000 euro.

Het stoffen dak van de Fiat 500C gaat helemaal tot achter open, zodat ook de achterruit verdwijnt. Een echte cabrio is het daarmee niet, wel rijd je meer open dan bij de genoemde drieling. De auto is tijdelijk verkrijgbaar vanaf 17.235 euro. De 26.995 euro kostende Smart ForTwo EQ Cabrio heeft een vergelijkbare constructie, maar is geheel een elektrische auto.

Verder dan dit gaat de kap van de Fiat 500C niet open. (Foto: Fiat)

'Moderne cabriokap vraagt meer aandacht'

"Auto's zoals de Golf III Cabrio en de Fiat Barchetta hadden nog een kunstofkap. Ondanks dat cabriokappen relatief onderhoudsarm zijn, gaan ze bij normaal gebruik doorgaans niet langer dan zes jaar mee", aldus een woordvoerder van Cabrio Care.

"Moderne auto's hebben een canvaskap. Deze zijn er in allerlei soorten, variërend van dun en elastisch tot dik en stug. Hoewel ze zo'n twee keer langer meegaan, hebben ze ook meer aandacht nodig."

Toch zegt de woordvoerder dat het wassen van de kap vooral voor het oog is, niet per definitie voor de levensduur ervan. Daarvoor spelen ook andere factoren een rol. Als de kap het grootste deel van de tijd dicht zit, heeft deze minder te lijden dan wanneer er open gereden wordt en de kap opgevouwen is.

Bij het wassen van de kap is het raadzaam een niet agressieve zeepsoort in combinatie met een zachte borstel te gebruiken. Groende zeep is een goede, net zoals een borstel van paardenhaar. De cabrio door de wasstraat halen kan, maar wordt niet aangeraden.

Plastic ruit vervangen vaak de moeite niet

Inmiddels is een glazen ruit de norm, maar modellen als een BMW Z3 of Peugeot 306 Cabrio hebben nog een plastic exemplaar.

Er zijn speciale producten om deze te polijsten. Net zoals voor de kap geldt dat bij het reinigen of polijsten geen schurende middelen gebruikt moeten worden. Ook een ijskrabber in de winter is geen goed idee.

In veel gevallen is het plastic ruitje echter aan vervanging toe. "De ruit kan in de meeste gevallen afzonderlijk worden geïnstalleerd, maar vaak loont het de moeite niet en is het beter om de kap in zijn geheel te vervangen. Dan kan er tevens van kunststof naar canvas overgestapt worden", aldus Cabrio Care.

Zo worden ze letterlijk en figuurlijk niet meer gemaakt. (Foto: Volkswagen)