De Duitse automaker BMW krimpt het wereldwijde personeelsbestand tot het eind van het jaar in met zo'n 5 procent. Dat komt neer op circa zesduizend arbeidsplaatsen. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt.

BMW zegt dat de ingreep nodig is voor een gezonde toekomst van de onderneming. Eerder zijn al maatregelen ingevoerd als arbeidstijdverkorting en langer verlof. "Maar verder maatregelen zijn nodig om de BMW Groep weerbaarder te maken tegen externe factoren en marktbewegingen", aldus een verklaring.

Het is de bedoeling dat de inkrimping zoveel mogelijk wordt bereikt via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. BMW heeft de plannen voorgelegd aan de ondernemingsraad, die heeft ermee ingestemd. "We zullen dingen op de BMW-manier blijven doen en oplossingen ontwikkelen in samenspraak met de vertegenwoordigers van de werknemers."

Volgens een woordvoerder had BMW eind 2019 zo'n 126.000 werknemers in dienst. Ook Renault maakte onlangs bekend te schrappen in het personeelsbestand, dat ging om vijftienduizend banen.