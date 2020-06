Merken zoals BMW en Porsche kunnen in Zuid-Korea op meer belangstelling dan ooit rekenen, nu veelverdieners het geld weer laten rollen in het land. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde reportage van Reuters. Zuid-Korea heeft de coronacrisis met 280 doden relatief goed doorstaan.

Vooral de veelverdieners in het land zijn de afgelopen periode zonder financiële kleerscheuren doorgekomen. Het inkomen van de rijkste groep Koreanen steeg in het eerste helft van dit jaar met 6 procent, terwijl het inkomen aan de onderkant van de samenleving gelijk bleef.

De toplaag trekt nu de portemonnee voor dure auto's. Porsche ligt volgens de Porsche Korea-CEO Holger Gerrmann op koers voor een van hun beste jaren. In de eerste vijf maanden steeg de verkoop met 46 procent tot 3.433 stuks. Ter illustratie: in heel 2019 gingen 4.204 exemplaren op kenteken.

Bij BMW heeft Zuid-Korea dit jaar de Verenigde Staten afgelost als belangrijkste afzetmarkt voor de 5-Serie. Dit is bijzonder, aangezien het model in 2018 veelvuldig negatief in het nieuws kwam door autobranden.

Ook de overige BMW-modellen slaan aan, aangezien de verkoop tot en met mei al 46 procent hoger ligt dan een jaar eerder. BMW zette al 21.361 voertuigen op kenteken in het land.

Lamborghini zag de export naar Zuid-Korea verviervoudigen tot 115 stuks en ook de Genesis, de luxedivisie van Hyundai kan op veel belangstelling rekenen.