Jaguar komt ruim twee jaar na de presentatie van de volledig elektrische I-Pace met tussentijdse updates en verbeteringen aan het model. Daarnaast ziet de auto er dankzij een andere afwerking van de grille en nieuwe lakkleuren net even anders uit.

Voortaan wordt de I-Pace aan een 11 kW wallbox sneller bijgeladen en krijgt de auto er per uur 53 kilometer aan rijbereik bij. De auto kan bij een snellader onveranderd met maximaal 100 kW laden, waardoor er elk kwartier 127 kilometer aan bereik bijkomt.

Binnenin monteert Jaguar een nieuw infotainmentsysteem dat voortaan sneller moet opstarten. Ook de menustructuur is aangepast voor meer bedieningsgemak.

Het nieuwe infotainmentsysteem werkt net als het vorige systeem met zogeheten software-over-the-airtechniek (SOTA), waardoor de bestuurder altijd actuele informatie over de route en het aantal beschikbare laadpalen heeft - om maar een voorbeeld te noemen. Zo kan de auto op langere ritten beter inschatten waar en hoelang er geladen moet worden.

Door middel van SOTA kunnen ook het batterijmanagement en de oplaadapparatuur geüpdatet worden. In december vorig jaar voerde Jaguar al een dergelijk software-update door voor bestaande modellen, waarmee de I-Pace in de praktijk tot 8 procent verder zou moeten komen op een acculading, omgerekend zo'n 40 kilometer. Het theoretische bereik bleef onveranderd op 470 kilometer en dat is nu opnieuw het geval.

Het nieuwe infotainmentsysteem moet sneller opstarten. (Foto: Jaguar)

Bestverkochte auto in december 2018

De Jaguar I-Pace werd in maart 2018 gepresenteerd en was dankzij de gunstige bijtellingsregels voor zakelijk gebruik direct een groot succes. In december van dat jaar - en met hogere bijtelling in januari in het vooruitzicht - was de I-Pace de bestverkochte auto van Nederland. Die maand gingen er 2.651 exemplaren op kenteken. Daarmee was het relatief kleine Jaguar tevens het best scorende merk van ons land.

In heel 2018 werden in totaal 3.526 exemplaren van de I-Pace geregistreerd, in 2019 waren dat 770 stuks. Dat jaar werd het model tevens verkozen tot Auto van het Jaar. Tot en met mei zijn er dit jaar veertien op kenteken gegaan. De updates komen daarom op een uitgelezen moment.

De verbeterde Jaguar I-Pace is per direct verkrijgbaar. Prijzen worden later bekendgemaakt.

Een nieuwe lakkleur en andere afwerking van de grille voor de vernieuwde I-Pace. (Foto: Jaguar)

