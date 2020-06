Het aantal instappers in het openbaar vervoer en tanktransacties bij benzinepompen laat een lichte stijging zien. Hieruit blijkt dat mensen weliswaar vaker naar kantoor of een werkplek gaan, maar dat dit aantal nog altijd fors achterblijft bij het aantal van voor de coronacrisis.

Het aantal mensen dat incheckte voor een reis met het openbaar vervoer lag deze week 67 procent lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit gegevens van Translink, het bedrijf dat in Nederland de transacties voor vervoerders verzorgt. Tijdens de ochtendspits op woensdag, voor zover daar sprake van was, lag het aantal instappers op 97.400, terwijl dat er vorig jaar 446.000 waren.

Precies twee weken eerder was het aantal check-ins nog 72 procent lager vergeleken met een jaar eerder. Kort na de oproep van de regering om zoveel mogelijk thuis te werken daalde het aantal instappers tot 10 procent van het gebruikelijke volume.

De NS zelf heeft alleen een globaal beeld van de huidige situatie en zegt dat het op dit moment tussen de 20 en 25 procent van het gebruikelijke aantal reizigers vervoert.

"Op basis van eigen waarneming zien we dat de spits nog heel rustig is. Dat is hoopgevend, want het advies is immers nog altijd om drukte te vermijden en zoveel mogelijk thuis te werken", aldus een woordvoerder.

Voorzichtige stijging pomptransacties langs de weg

Op de weg constateert de Belangenvereniging Tankstations (BETA) dat het aantal tankbeurten vooral de afgelopen twee weken weer toeneemt. De sector draaide op het hoogtepunt van de coronacrisis gemiddeld 40 procent minder omzet, waarbij de locaties langs de snelweg het hardst werden geraakt. In mei lag de omzet uit pomptransacties echter nog altijd 32 procent lager dan voor de coronacrisis.

Ook MultiTankcard, dat vooral tankpassen aan leasemaatschappijen en zzp'ers levert, ziet een toename van het aantal tanktransacties. De stijging sinds het dieptepunt in week 13 is echter alles behalve een herstel te noemen.

Sinds week 13 nam het aantal tankbeurten met 49 procent toe, zo blijkt uit gegevens MultiTankcard en databureau actuals.io. Daar staat tegenover dat het aantal tankbeurten vorige week nog altijd ruim 31 procent lager lag ten opzichte van halverwege februari, toen er het meeste getankt werd.