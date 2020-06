VDL Nedcar rekent op MINI om de productielijnen van de autofabriek in het Limburgse Born ook in de toekomst draaiende te houden. Dat zegt een woordvoerder van VDL Nedcar donderdag. De mededeling volgt op het nieuws van woensdag, toen bekend werd dat MINI-moederbedrijf BMW Group naar verluidt eerder dan gepland de productie van de X1 zal weghalen bij VDL.

VDL Nedcar zet in gesprekken met de BMW Group daarom in op de productie van MINI's. Voor het merk bouwt het op dit moment de MINI Convertible en de MINI Countryman.

"We hebben wel veel vertrouwen in de toekomst. We zijn nog in gesprek over de volgende generatie van de MINI-modellen. De gesprekken over die andere modellen gaan goed en BMW is heel tevreden over de levering en bouwkwaliteit van onze fabriek", aldus een woordvoerder van VDL Nedcar tegenover AutoWeek.

De productie van de BMW X1 zou tot 2030 ondergebracht blijven bij VDL Nedcar, maar daar komt vermoedelijk in 2023 al een eind aan. Het Duitse merk wil dat moment donderdag niet bevestigen. Wel laat BMW aan NU.nl weten dat "VDL Nedcar in de nabije toekomst geen extra model van BMW zal bouwen".

BMW en VDL Nedcar blijven in gesprek

Het merk erkent in gesprek te zijn met VDL Nedcar over een toekomstig productiecontract, maar hierover kan het nog geen mededelingen doen.

VDL Nedcar hoopt in de toekomst ook andere opdrachtgevers aan te trekken, om niet volledig afhankelijk te zijn van de BMW Group. In het recente verleden bouwde de fabriek de Smart ForFour en Mitsubishi Colt, producten van een samenwerking tussen Smart-moederbedrijf Daimler en het Japanse Mitsubishi.

In de jaren negentig rolden de Volvo S40 en Mitsubishi Carisma in Limburg van de band, aangezien ook deze modellen een platform deelden.

Kijk ook op AutoWeek.nl