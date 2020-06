De Europese Commissie is woensdag een diepgaand onderzoek gestart naar de fusie van automakers Fiat Chrysler (FCA) en Peugeot-moederbedrijf PSA. Door het samengaan zou het nieuwe bedrijf mogelijk een te grote speler worden op de markt voor bestelbusjes.

De Commissie is bezorgd dat er door de fusie een gebrek aan concurrentie zal ontstaan op de bestelbusjesmarkt in veertien EU-landen, plus het Verenigd Koninkrijk. Nederland behoort niet tot die veertien Europese landen.

"Er zijn minder concurrenten bij bestelwagens dan bij passagiersvoertuigen en in de meeste van deze landen zouden alle concurrenten aanzienlijk kleiner zijn dan het fusiebedrijf", aldus Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) over waarom het onderzoek wordt gestart.

"Bestelbusjes zijn belangrijk voor individuen, mkb's en grote bedrijven als het op het leveren van goederen of diensten aan klanten aankomt. Het gaat om een groeiende markt die steeds belangrijker wordt in een digitale economie waar klanten meer dan ooit rekenen op koerierdiensten", schrijft Vestager.

Het huwelijk tussen FCA, bekend van merken als Fiat, Alfa Romeo, Chrysler en Jeep, en PSA, met merken als Peugeot, Citroën en Opel, werd eind vorig jaar aangekondigd. Samen zouden de concerns het derde grootste autobedrijf ter wereld worden, met een hoofdkantoor in Nederland. De Commissie heeft tot eind oktober van dit jaar om tot een beslissing te komen over de gevolgen van de fusie van de twee autoconcerns.