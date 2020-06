De Duitse automaker BMW wil dat de productie van de BMW X1 na 2022 bij producent VDL Nedcar uit het Limburgse Born verdwijnt, schrijft De Limburger woensdag. Het contract voor de X1-productie loopt nog tot 2030, maar zou volgens de krant verscheurd worden door BMW. VDL Nedcar laat in een reactie weten niet in te willen gaan op het nieuws.

De stap is opmerkelijk: BMW en VDL Nedcar verlengden afgelopen november nog hun contract voor de X1-productie tot 2030. Het vorige contract liep tot 2022. Een woordvoerder van het bedrijf uit Born noemde de contractverlenging destijds "een belangrijke afspraak".

BMW wil het contract dat in de herfst is gesloten volgens De Limburger dus verscheuren. Reden daarvoor is de crisis op de automarkt. Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn de Europese autoverkopen in elkaar gestort. Eerder op de dag werd al bekend dat de autoverkopen in mei ruim de helft lager lagen vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Om deze klap op te vangen zou BMW volgens de Limburgse krant meer willen gaan leunen op de eigen fabrieken, in plaats van de productie van de X1 uit te besteden aan de fabriek in Born.