In China zijn de eerste afbeeldingen van de nieuwe Volkswagen ID.4 op het internet beland. De auto is het tweede model van de geheel nieuwe elektrische ID-familie en wordt nog voor het einde van het jaar officieel gepresenteerd.

De ID.4 deelt zijn basis met de aanstaande ID.3, die in september voor het eerst op de weg verschijnt. De nieuwe cross-over meet volgens Chinese bronnen 4,59 meter in lengte, waarmee de ID.4 ruim 30 centimeter langer is dan de ID.3. De breedte van 1,85 meter en een wielbasis van 2,77 meter zijn ongeveer gelijk.

Onderhuids zal de ID.4 natuurlijk veel overeenkomsten vertonen met de achterwielaangedreven ID.3, die een op de achteras geplaatste elektromotor combineert met accupakketten van 45, 58 of 77 kWh. Mogelijk komt het accupakket van 45 kWh te vervallen voor de ID.4, aangezien dit een grotere auto is.

Op termijn krijgt de ID.4 gezelschap van een zogeheten GTX-versie. Deze uitvoering heeft een aflopende daklijn voor een sportiever uiterlijk.

De Chinese tekens verraden dat het hier om de lokale versie van de ID.4 gaat. (Foto: AutoWeek)

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl