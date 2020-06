De Range Rover bestaat dit jaar vijftig jaar. Om die reden kondigt Land Rover woensdag een gelimiteerde uitgave van het model aan. De jubileumversie van de Range Rover wordt onder meer leverbaar in de drie oorspronkelijk kleuren van het oermodel uit 1970.

Uiteraard hebben de traditionele lakkleuren inmiddels meer gevleugelde namen, zoals Bahama Gold en Tuscan Blue. Davos White is de derde en laatste zogeheten Heritage-kleur. Voor de Range Rover Fifty, zoals het model heet, zijn tevens vier normale lakkleuren beschikbaar.

De jubileumversie is leverbaar met benzine- en dieselmotoren, als ook met een plug-inhybrideaandrijflijn. Daarnaast is het model te herkennen aan speciale 22-inch wielen en is het interieur voorzien van een speciale plaquette.

Daarmee wordt duidelijk dat het om een gelimiteerd model gaat. Land Rover zal immers niet meer dan 1970 exemplaren van de Range Rover Fifty bouwen, een verwijzing naar het eerste productiejaar. De oer-Range Rover was de eerste geciviliseerde terreinwagen van het merk. Daarmee begon de trend om van deze doelmatige voertuigen luxewagens te maken.

De lakkleur Tuscan Blue komt overeen met die van de oude Range Rover. (Foto: Land Rover)

