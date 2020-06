In de Verenigde Staten is het rijbereik van de Tesla Model S Long Range Plus vastgesteld op 643 kilometer. Niet eerder kwam een elektrische auto van het merk zo ver op één acculading.

Het rijbereik is vastgesteld op basis van de test van het Amerikaanse milieuagentschap EPA. Deze meetmethode wordt alom beschouwd als de meest accurate afspiegeling van het maximaal haalbare rijbereik.

Auto's op de Nederlandse markt worden gemeten op basis van de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), wat vaak resulteert in een iets te enthousiaste inschatting van het rijbereik. Uit berekeningen van Electrek is onlangs gebleken dat WLTP-bereik gemiddeld 1,12 keer zo hoog uitkomt als het bereik volgens de EPA-test.

Dat zou betekenen dat als de Tesla Model S Long Range Plus hier op de markt komt, deze waarschijnlijk aangeboden zal worden met een actieradius van 720 kilometer, vergelijkbaar met een brandstofauto. Aan de supercharger kan de Tesla in een kwartier tot 219 kilometer aan bereik bijladen.

Vooralsnog zijn er geen plannen de Long Range Plus-versie ook in dit deel van de wereld te leveren. Hier is de Model S Long Range vooralsnog de beste optie als je ver wil komen op één acculading. Deze houdt het 610 kilometer vol en is er vanaf 84.990 euro.

