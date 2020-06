BMW heeft in navolging van de reguliere 5 Serie nu ook de M5 van een ander uiterlijk voorzien. Het vermogen bleef met minimaal 600 pk onveranderd. De auto is onder meer te herkennen aan gewijzigde koplampen en een andere bumper.

Tevens zijn er voor de vernieuwde BMW M5 meer lakkleuren en velgen beschikbaar. Daarnaast monteert BMW andere schokdempers en kan er voortaan makkelijker van rijstand gewisseld worden.

Aan de motor veranderde zoals gezegd niets. De krachtbron levert 600 pk, waarmee de M5 in 3,4 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. De Competition-uitvoering van de M5 is goed voor 625 pk en een sprinttijd van 3,3 seconden.

De nieuwe BMW M5 staat voor 157.743 euro in de Nederlandse prijslijst, de M5 Competition voor minimaal 167.302 euro.

