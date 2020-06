In Europa zijn in mei 581.161 nieuwe personenwagens geregistreerd, een daling van 52,3 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat maakt brancheorganisatie ACEA woensdag bekend.

Vooral in Spanje gingen er fors minder nieuwe auto's op kenteken. De verkoop daalde er in mei met 72,7 procent. In Duitsland, Frankrijk en Italië werden de helft minder voertuigen geregistreerd.

In Nederland kwam de terugval zoals eerder deze maand bekendgemaakt uit op 59,2 procent.

Gemeten over de periode tot en met mei loopt het aantal registraties in Europa nu 41,5 procent achter op het volume van vorig jaar. In de eerste vijf maanden van het jaar daalde de verkoop tot ruim 3,3 miljoen exemplaren. in Spanje ging het aantal registraties die periode met 54,2 procent het hardst onderuit.

