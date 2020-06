Citroën heeft dinsdag de nieuwe C4 gepresenteerd. Met het model keert het Franse merk terug in de compacte middenklasse, om te concurreren met auto's als de Volkswagen Golf. De nieuwe C4 wordt leverbaar met benzine- en dieselmotoren. Tevens komt er een volledig elektrische variant: de ë-C4.

De nieuwe C4 is een cross-over en combineert de hoge instap van een SUV met de aflopende daklijn van een coupé. De vorige C4, die in 2018 uit productie werd genomen, was een traditionele hatchback.

Citroën bewaart de specificaties van de nieuwe C4 en elektrische ë-C4 voor een persmoment later deze maand. Doordat het merk net als Opel en Peugeot onder hetzelfde PSA-concern valt, ligt het in de lijn der verwachting dat de ë-C4 zijn elektrische aandrijflijn deelt met auto's als de DS 3 Crossback E-Tense, de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208 en e-2008.

Dat betekent een accupakket van 50 kWh, een 100 kW sterke elektromotor en een maximaal rijbereik van ongeveer 300 kilometer. Het aanbod van brandstofmotoren zal overeenkomen met dat van de Peugeot 2008, die een vergelijkbaar formaat heeft.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Citroën C4 op de markt komt.

De nieuwe C4 is een cross-over en combineert de hoge instap van een SUV met de aflopende daklijn van een coupé. (Foto: Citroën)

Kijk voor alle foto's op AutoWeek.nl