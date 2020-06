Het Nederlandse Donkervoort lanceert ter ere van de zeventigste verjaardag van oprichter Joop Donkervoort de D8 GTO-JD70, een model dat in een gelimiteerde oplage van zeventig stuks gebouwd zal worden.

De Donkervoort D8 GTO-JD70 is gebaseerd op de vorig jaar gepresenteerde D8 GTO-40, een model ter ere van het veertigjarig bestaan van het merk. Beide auto's worden aangedreven voor een Audi-motor, die in de Donkervoort goed is voor 415 pk.

Doordat de Donkervoort D8 GTO-JD70 minder dan 700 kilo weegt, accelereert de auto in 2,7 seconden naar 100 kilometer per uur. Na 7,7 seconden wordt de 200 kilometer per uur bereikt, waarmee de Donkervoort op dit onderdeel sneller is dan een 650 pk sterke Porsche 911 Turbo S. De Donkervoort D8 GTO-JD70 haalt een topsnelheid van 280 kilometer per uur.

Schakelen gaat met de hand en veel moderne elektronische hulpmiddelen ontbreken, zoals bij Donkervoort te doen gebruikelijk. Wel biedt het merk voor het eerst in zijn bestaan stuurbekrachtiging als optie aan. Deze is net als de dempers instelbaar. Tractiecontrole zit er gezien het vermogen wel op.

Van de 70 geplande exemplaren zijn er op het moment van schrijven nog 35 beschikbaar. De auto's kosten minimaal 198.000 euro per stuk. De prijzen exclusief belasting beginnen bij 163.636 euro.

