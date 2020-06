Het Indiase Tata Motors heeft in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 2020 een verlies van 98,9 miljard roepie geleden, omgerekend 1,15 miljard euro. Hierdoor is het genoodzaakt extra kostenbesparingen te realiseren bij dochteronderneming Jaguar Land Rover, zo maakt het concern dinsdag bekend. Jaguar Land Rover zelf hield de schade beperkt.

Tata Motors wil de kosten bij Jaguar Land Rover de komende tijd met nog eens 1,11 miljard euro omlaag brengen, om zo in totaal 5,57 miljard euro te besparen.

De kostenbesparingen bij Jaguar Land Rover begonnen eind 2018. Sinds het begin daarvan is 3,9 miljard van de geplande 5,57 miljard euro aan besparingen al gerealiseerd, aldus financieel topman PB Balaji.

Jaguar Land Rover zelf noteerde over het gehele gebroken boekjaar een verlies voor belastingen van 473 miljoen euro. Doordat het over het financiële jaar tot en met 31 maart rapporteert, is de impact van de coronacrisis al zichtbaar in de resultaten.

Bij de fabrikant zullen de contracten van 1.100 tijdelijk arbeidskrachten daardoor niet verlengd worden, zo laat een woordvoerder van de Britse fabrikant in Indiase handen weten. De omzet bij Tata Motors daalde met 27 procent tot 624,8 miljard roepie (7,26 miljard euro).

Jaguar Land Rover verkocht in het financiële jaar tot en met 31 maart 508.659 nieuwe auto's, een daling van 12,1 procent. Bij Land Rover trekt het aantal orders inmiddels weer aan, mede dankzij nieuwe modellen als de Range Rover Evoque. Bij Jaguar kan de elektrische I-Pace op meer belangstelling rekenen.