Suzuki is in Nederland een relatief klein, maar desalniettemin bekend merk. Het Japanse concern eindigde vorig jaar op de negentiende plek in de verkooplijst. Europa-breed eindigde het merk in 2019 op dezelfde positie. Daarmee scoort Suzuki goed, maar niet opzienbarend. Hoe anders is dat in India, waar het merk al jarenlang de onbetwiste nummer één is. Een kijkje over de grens.

Suzuki eindigde het gebroken boekjaar 2020 met een marktaandeel van 63 procent in het Indiase personenwagensegment. In totaal verkocht het merk 1,41 miljoen voertuigen van de 2,77 miljoen stuks die in India op kenteken gingen, wat neerkomt op een aandeel van 51 procent.

Een dergelijke dominantie is vrij zeldzaam en wordt anno 2020 alleen behaald door Hyundai op de Zuid-Koreaanse thuismarkt. In het verleden had Fiat eenzelfde grip op de Italiaanse markt, maar die tijd is voorbij.

In Nederland is een marktaandeel van 4,24 procent de beste prestatie van Suzuki. Dat werd neergezet in 2020, toen het merk hier dankzij het succes van de Alto en Wagon R+ 21.675 voertuigen verkocht. Suzuki was toen het zevende merk van ons land.

Positie Maruti Suzuki onbedreigd

Het marktaandeel van Suzuki in India is niet van gisteren. Het merk heeft al zeker twintig jaar de dominantie positie en heeft met de Suzuki Also sinds 2004 onafgebroken de bestverkochte auto van het land. Bijzonder is tevens dat het merk 'pas' sinds 1982 actief is in India.

Suzuki arriveerde in India dankzij een fusie met staatsbedrijf Maruti Udyog. Deze onderneming kon vanaf dat moment de voertuigen van Suzuki onder licentie bouwen. Later werd het bedrijf zo ingericht dat een 50:50 joint venture ontstond. Inmiddels omvat het imperium ook een onderdelenhandel, rijlessen, verzekeringen en een lease- en financieringstak.

De positie van Maruti Suzuki is vooralsnog tamelijk onbedreigd. Hyundai en Kia zijn weliswaar al een aantal jaar in opkomst, maar komen gezamenlijk nog niet verder dan een marktaandeel van zo'n 20 procent.

De olijke Maruti Suzuki S-Presso gaat aan ons land voorbij. (Foto: Maruti Suzuki)

Juiste modellen op het goede moment

Het succes van Maruti Suzuki heeft een aantal redenen. Allereerst was Suzuki er vroeg bij. Het Japanse merk betrad de Indiase markt toen het land nog lang niet zo ontwikkeld was als nu.

Daarnaast bestond het aanbod aanvankelijk vooral uit kleine betaalbare modellen, precies wat de klanten destijds konden betalen. Andere marken lieten India of links liggen of haalden hun neus op voor het soort modellen waar Maruti Suzuki in uitblonk.

Bovendien heeft Maruti Suzuki laten zien dat het de vinger aan de pols heeft. Toen de Indiase economie zich ontwikkelde, evolueerde ook het modelaanbod. Inmiddels zijn ook zogeheten lifestylemodellen als de Suzuki Ignis verkrijgbaar in het land. Hiervoor is het Nexa-label in het leven geroepen.

Tevens levert Maruti Suzuki onder de Arena-vlag een keur aan alledaagse auto's. Waar er in Nederland vijf modellen beschikbaar zijn, is dat in India het dubbele.

Met de Nexa Ciaz gaat Maruti Suzuki op de luxetour. (Foto: Maruti Suzuki)