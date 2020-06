Schiphol maakte vorige week bekend de samenwerking met het Nederlandse bedrijf Hardt Hyperloop te willen voortzetten. De partijen willen zo hun onderzoek naar het potentieel van hyperloopverbindingen uitbreiden. Wat hebben ze voor ogen en wat is een hyperloop eigenlijk.

Kort gezegd is hyperloop een spoorverbinding die dankzij een magneetveld en lage luchtdruk reizen met de snelheid van een vliegtuig mogelijk maakt. Volgens Hardt reis je op die manier in vijftien minuten van Amsterdam naar Eindhoven. Hyperloop zou daarom tevens op termijn korteafstandsvluchten kunnen vervangen.

"We vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, om te kunnen voldoen aan de vraag naar duurzaam vervoer in de toekomst", aldus de reactie van de Royal Schiphol Group.

In maart begon KLM met het vervangen van vluchten van Amsterdam naar Brussel door een reis met de huidige hogesnelheidstrein. De directe Eurostar naar London dient een vergelijkbaar doel. Reizen per trein is in sommige gevallen niet alleen makkelijker, het is ook minder belastend voor het milieu. Uit onderzoek blijkt dat een vliegreis tot wel elfmaal meer uitstoot heeft op dezelfde route als een treinrit.

'Waardevolle aanvulling'

Dat is ook precies waar Hardt op inzet: een duurzaam netwerk van snelle verbindingen binnen de directe omgeving van Nederland in Europa. Naast Brussel en London moet je dan ook denken aan Parijs, Frankfurt en Berlijn.

Hardt heeft becijferd dat het aantal passagiers op die vliegroutes de komende drie decennia zal toenemen tot ongeveer 73 miljoen per jaar. Hyperloopverbindingen zouden voor 12,5 miljoen van hen een vervangende optie kunnen zijn. Op die manier moet er bovendien meer capaciteit voor andere vluchten vrijkomen op Schiphol.

"Dit onderzoek toont aan dat de hyperloop een waardevolle aanvulling vormt op het vervoerslandschap van de toekomst. Het vormt de basis om de hyperloop in de komende jaren tot een succesvol vervoersmiddel te laten uitgroeien", aldus de Nederlandse startup.

Mogelijk zal de Hardt Hyperloop er zo uit zien. (Foto: Schiphol)

Luchtdruk

Hyperloop komt uit de koker van Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk. Hij stofte in 2012 de negentiende eeuwse ideeën voor spoorwegen op luchtdruk af en combineerde het met het systeem van de buizenpost, waarbij kokers met overdruk of vacuüm werden vervoerd.

Door in speciale buizen een luchtledige omgeving te creëren, is de luchtdruk zo laag dat een capsule nauwelijks nog weerstand ondervindt. Om in de buis te zweven ging Musk simpel gezegd uit van het hovercraftprincipe.

Andere hyperloopbedrijven gebruiken hiervoor de techniek van de zogeheten maglevtreinen. Deze treinen gebruiken elektromagneten voor zweven en voortstuwing. Om de technologie, in welke vorm dan ook, te bevorderen, schrijft Musk jaarlijks een Hyperloopcompetitie uit. Hardt won in 2017.