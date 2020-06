Porsche heeft een GTS-versie aan het Cayenne-aanbod toegevoegd. Zowel de reguliere SUV als de Cayenne Coupé kan in de nieuwe uitvoering geleverd worden. De GTS-versies zijn te herkennen aan zwarte accenten.

Zo zijn de koplampbehuizing en de raamomlijsting zwart, net als de letters achterop.

Onder de motorkap ligt een 460 pk sterke V8-motor, waarmee de Cayenne Coupé in 4,5 seconden naar 100 kilometer per uur sprint. Daarvoor moet wel het zogeheten Sport Chrono-pakket aangevinkt worden. De topsnelheid ligt op 270 kilometer per uur.

De nieuwe GTS-versies komen naar verwachting begin juli naar Nederland. De Cayenne GTS kost 178.900 euro, terwijl de Cayenne Coupé voor 183.800 euro in de prijslijst komt.

Een speciaal uitlaatsysteem behoort tot de mogelijkheden. (Foto: Porsche)