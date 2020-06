Volkswagen zal de eerste exemplaren van de volledig elektrische ID.3 in september uitleveren, zo heeft het merk woensdag bekendgemaakt. De auto's zullen echter begin volgend jaar al terug naar de garage moeten voor een software update.

Het betreft hier vooraf geboekte exemplaren in de zogeheten 1st-uitvoering. In juli gaan in Nederland de orderboeken open om de auto's definitief te aan te kleden. Wil je de auto per se in september voor de deur hebben, dan is de ID.3 eigenlijk nog niet 100 procent af.

Zo werken de App Connect-functie en de afstandsfunctie van het head-updisplay nog niet. Met App Connect kun je via een online app store bepaalde functionaliteiten aanschaffen en activeren, zoals cruisecontrol die automatisch afstand houdt.

De afstandsfunctie van het head-updisplay bepaalt hoe ver de auto met de bestuurder vooruit kan kijken voor aanwijzingen. Hiervoor zal de auto dus begin 2021 terug naar de garage moeten.

Er kan ook voor gekozen worden de ID.3 1st later dit jaar te laten afleveren, want tegen het einde van het vierde kwartaal werken de digitale opties op later geproduceerde exemplaren wel.

De ID.3 1st kost in Nederland minimaal 38.000 euro, terwijl de iets luxere 1st Plus-uitvoering 44.000 euro kost. De ID.3 1st Max is met een prijs van 49.000 euro het topmodel. Allen hebben ze een accupakket van 58 kWh, waarmee de ID.3 volgens Volkswagen maximaal 420 kilometer ver komt.

In een later stadium volgen versies die minder dan 36.000 euro kosten, belooft Volkswagen.

