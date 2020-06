Rijkswaterstaat merkt dat de drukte op de Nederlandse wegen gestaag toeneemt. In een aantal provincies, waaronder Zuid-Holland en Overijssel, is de verkeersintensiteit weer op het niveau van voor de coronacrisis, zegt Rijkswaterstaat woensdag tegen NU.nl.

Gemiddeld genomen ligt de verkeersintensiteit, oftewel het aantal auto's of voertuigen dat een bepaald punt passeert, nu op 90 procent van het gebruikelijke niveau.

In de noordoostelijke provincies, Zuid-Holland en Zeeland is de verkeersdrukte zelfs weer op het oude niveau. Dat is vooral het geval buiten de spits, want er is nog altijd een goede doorstroming.

"We zien nog steeds dat het drukker wordt, maar dat leidt nog altijd niet tot files. Tijdens ochtendspits is er 20 procent minder verkeer dan voor de coronacrisis", aldus een woordvoerder.

De files die er staan, worden bijna zonder uitzondering veroorzaakt door pechgevallen en ongelukken. Wel ziet Rijkswaterstaat dat de ongevallen nu zwaarder zijn en tot meer vertraging leiden. Dat duidt erop dat het inderdaad weer drukker op de weg is.

Of de verkeersintensiteit zal blijven toenemen, kan Rijkswaterstaat niet zeggen. "Veel mensen blijven vaker thuiswerken en de zomervakantie komt eraan. Het is dus lastig te zeggen of het echt drukker zal worden de komende tijd."