Volkswagen heeft maandagavond Ralf Brandstätter als nieuwe CEO aangesteld. Hij neemt het stokje over van Herbert Diess, die aanblijft als bestuursvoorzitter van de overkoepelende Volkswagen Group. Brandstätter moet de uitrol van elektrische auto's in goede banen leiden.

Daarnaast moet de nieuwe topman toezien op de digitalisering bij Volkswagen. Op beide vlakken is het merk de afgelopen maanden veelvuldig negatief in het nieuws geweest.

De ID.3, de eerste van een nieuwe generatie elektrische auto's, zou met softwareproblemen kampen. Eerder deze maand moest Volkswagen vanwege vergelijkbare problemen de levering van de nieuwe Golf onderbreken.

Brandstätter werkt sinds 1993 bij Volkswagen en was opgeklommen tot Chief Operating Officer (COO). In de tussentijd was hij tevens actief bij Volkswagen-dochter Seat. Brandstätter begint op 1 juli als CEO.