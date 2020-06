Fiat heeft in navolging van de open 500 Cabrio La Rima nu ook de orderboeken geopend voor de dichte variant. De reguliere La Prima is dankzij het ontbreken van een stoffen kap in de basis 3.000 euro voordeliger.

De elektrische Fiat 500 La Prima, een zogeheten tweede launch edition waarmee het Italiaanse merk het nieuwe model onder de aandacht wil brengen, kost 35.900 euro (exclusief subsidie).

Voor dat bedrag is de auto onder meer uitgerust met een glazen schuifdak, 17-inch wielen, leren bekleding en een uitgebreid infotainmentsysteem. Tevens krijg je er een oplaadpunt voor thuis bij.

De nieuwe elektrische Fiat 500 staat op een speciaal ontwikkeld platform en heeft een accupakket van 42 kWh aan boord. De elektromotor levert een vermogen van 87 kW (117 pk), waarmee de Fiat in ongeveer negen seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. De topsnelheid ligt op 150 kilometer per uur.

De Fiat 500 kan met maximaal 85 kW geladen worden en het merk zegt dat de auto daarmee na 35 minuten weer op 80 procent zit. De 500 komt volgens Fiat 320 kilometer ver op een volle accu. De auto moet nog dit jaar op de markt komen.

