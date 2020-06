Vanwege de coronacrisis maken minder mensen gebruik van het openbaar vervoer en zit de verkoop van tweedehands auto's en motorfietsen in de lift. Volgens de Karen van den Boom, ceo van SIXT Nederland, zijn mensen anders gaan nadenken over de rol van vervoer in ons dagelijks leven. NU.nl sprak met Van den Boom over hoe mobiliteitsaanbieders daarop inspelen.

De stijgende verkoop van tweedehands auto's doet vermoeden dat veel mensen op dit moment nog angstig zijn om met het openbaar vervoer te reizen. Tegelijkertijd roept de huidige situatie, waarin thuiswerken voor veel mensen de norm is geworden, opnieuw de vraag op hoe zinvol autobezit nog is.

Vragen rondom de zogeheten mobility as a service houden de auto-industrie en de mobiliteitssector al langer bezig. Dat is onder meer de reden waarom SIXT allang geen bedrijf meer is dat zich puur en alleen met huurauto's op vliegvelden bezighoudt. Het is ook actief op de zakelijke verhuurmarkt en introduceerde vorige week een dienst voor elektrische deelauto's in de grote steden.

Beweging van autobezit naar autogebruik

Met uitbraak van het coronavirus droogde de omzet van het bedrijf dan ook niet meteen op. "Natuurlijk hebben we last van het feit dat het vliegverkeer grotendeels stilligt, waardoor een deel van de omzet is weggevallen. Maar de verhuur van auto's op vliegvelden is in de Benelux maar een klein deel van onze activiteit vergeleken met onze Spaanse tak, om maar een voorbeeld te noemen", aldus Van den Boom.

De start van de nieuwe autodeeldienst SIXT share is dan ook geen reactie op de coronacrisis, maar eerder een logisch gevolg van de beweging van autobezit naar autogebruik, die al eerder op gang was gekomen.

"De gedragsverandering bij de consument, waar al jaren over gesproken wordt, heeft nu sneller dan verwacht plaatsgevonden en mensen zijn anders gaan nadenken over de rol van vervoer in het dagelijks leven. Mensen zien dat leaseauto nu bijvoorbeeld nog vaker dan normaal voor de deur stilstaat", zegt Van den Boom.

Karen van den Boom, ceo van SIXT Nederland. (Foto: SIXT)

'Niet nog meer voertuigen in de stad'

Wel zegt de ceo, ondanks dat de voorbereidingen voor SIXT share al vier jaar geleden begonnen zijn, dat Nederland een geschiktere plek is voor een dergelijke stap dan andere landen. "Nederlanders zijn bereid zijn iets nieuws te proberen", aldus Van den Boom.

Niet alleen zijn we hier al langer bekend met deelauto's en elektrische scooters die je overal kunt achterlaten, de drie groten steden liggen ook nog eens dicht bij elkaar.

Nederland is dan ook het eerste land waar de autodeelservice op deze manier wordt uitgerold, dus met de mogelijkheid om een auto in Amsterdam te boeken en deze in Rotterdam of Den Haag ergens achter te laten.

"We wilden alleen carsharing introduceren in Nederland als dat ook interstedelijk kon, anders werkt het niet. Bovendien zaten de steden niet te wachten op nog meer voertuigen in de stad", aldus Van den Boom.

Met een deelauto van de ene stad naar de andere was niet altijd mogelijk. (Foto: SIXT)