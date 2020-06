Waar de nieuwverkoop van personenwagens nog in zwaar weer verkeert, zit de verkoop van tweedehandsauto's dankzij de terughoudendheid om het het openbaar vervoer te reizen juist in de lift. Ook motorfietsen mogen zich op grotere populariteit verheugen. Een overzicht van de markt voor motoren in Nederland.

In mei werden 1.772 nieuwe motoren geregistreerd, een toename van 6,9 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Sterker nog, volgens cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en dataprovider RDC was de afgelopen maand de beste verkoopmaand voor motorfietsen in de laatste tien jaar.

Gemeten over de eerste vijf maanden van het jaar loopt het aantal registraties met 6.982 stuks nog wel 7,3 procent achter op het volume van een jaar eerder. Van dat aantal waren er overigens 151 volledig elektrisch.

Tweedehands motoren waren met een verkoopstijging van 13 procent nog meer in trek dan nieuwe exemplaren. Ook de grotere populariteit van brom- en snorfietsen lijkt te duiden op een beweging bij het openbaar vervoer vandaan.

"De nieuwste gemotoriseerde tweewielers zijn bij uitstek geschikt om in de 'nieuwe' samenleving over langere afstanden en in verstedelijkte gebieden te voorzien in snel, veilig en duurzaam vervoer. Bovendien past de motor in een stedelijk mobiliteitsbeleid, waarbij ruimtebesparing steeds belangrijker wordt en minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor auto's", zo zeggen brancheorganisaties RAI en BOVAG in een reactie.

Niet alleen in de stad biedt een motor uitkomst. (Foto: BMW Motorrad)

Yamaha de nieuwe nummer één

De meesten motoren worden verkocht in Zuid-Holland en Noord-Holland. Daar werden tot en met mei respectievelijk 1.575 en 1.461 exemplaren geregistreerd. Noord-Brabant volgt op gepaste afstand met 1.016 nieuwe motorfietsen.

Het Japanse Yamaha heeft dit jaar met 1.248 stuks BMW afgelost als bestverkochte merk van Nederland. De Duitsers moeten ook Kawasaki voor zich dulden en vallen terug naar plek drie met 1.033 exemplaren. Honda en het Oostenrijkse KTM maken de top vijf compleet.

De top vijf voor de maand mei is een lijstje met bekende namen. Kawasaki, Yamaha en BMW zijn de eerste drie, gevolgd door Suzuki en Honda.

Bestverkochte merken tot en met mei Yamaha: 1.248

Kawasaki: 1.151

BMW: 1.053

Honda: 556

KTM: 545

Suzuki: 514

Harley-Davidson: 496

Triumph: 316

Piaggio: 255

Ducati: 208

Honda het populairst op de tweedehands markt

Bij de occasions is het Honda dat in mei het vaakst van eigenaar wisselde, gevolgd door BMW, Yamaha, Suzuki en Kawasaki. Honda is tevens dit jaar tevens het bestverkochte merk op de tweedehands markt en blijft de genoemde concurrenten daarmee voor.