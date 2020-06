BMW presenteert eind 2020 voor het eerst in zeven jaar weer een nieuwe volledig elektrische auto: de iX3. De concurrentie heeft niet stilgezeten en zijn in sommige gevallen het Duitse merk te snel af geweest. Waarom heeft dit zeven jaar geduurd en wat heeft BMW in de tussentijd gedaan? NU.nl sprak met de CEO Stefanie Wurst van BMW Nederland en manager productmarketing René de Heij.

Toen BMW in 2013 de volledig elektrische i3 introduceerde, was het merk er vroeg bij. De auto had eigenlijk alleen concurrentie in de vorm van de Nissan Leaf. De i3 is nog steeds in vrijwel ongewijzigde vorm op de markt. Onderhuids evolueerde de auto echter: de accucapaciteit werd tot tweemaal toe vergroot en gedurende de jaren verdrievoudigde het rijbereik bijna.

In de tussentijd richtte BMW zich ook op de plug-inhybrideaandrijflijn, waardoor het merk inmiddels negen dergelijke stekkerauto's aanbiedt. De X3, het eerstvolgende model dat volledig elektrisch gaat, is vanaf volgend jaar verkrijgbaar met benzine- en dieselmotoren, een plug-inhybrideaandrijflijn en dus een volledig elektrische aandrijving.

Dat moet op termijn met meer modellen gebeuren. Bovendien rollen deze auto's, ondanks de verschillende aandrijfopties, dadelijk van dezelfde productielijn. Op die manier hoeft BMW, in tegenstelling tot veel concurrenten, niet van alles op de schop te gooien voor een nieuw elektrisch model.

Zo zal de BMW iX3 er naar verwachting uitzien. (Foto: AutoWeek)

'Juiste manier niet altijd de snelste'

"Het uitdenken van deze strategie en de planning daarvan heeft de nodige tijd gekost", zegt Wurst. "Maar het betekent wel dat we nu klaar zijn voor volumemodellen. We wilden het op de juiste manier aanpakken, niet op de snelste manier."

Een auto als de i4, die qua formaat en specificaties de strijd aangaat met de Tesla Model 3, moet daarom niet alleen elektrisch zijn, maar ook voelen en rijden als een BMW. "In het segment van de premium middenklasse sedan is een BMW al ruim veertig jaar voor velen de te verkiezen optie. Dat moet bij een elektrisch model niet anders zijn en daar gaat tijd in zitten."

Dit betekent wel dat wanneer de iX3 en i4 op de weg verschijnen concurrenten als Audi, Jaguar, Mercedes-Benz en Tesla een flinke voorsprong hebben opgebouwd. Hun modellen zijn dan al geruime tijd op de markt.

"Het SUV-segment groeit nog steeds, net als de aandacht voor elektrische auto's. Een elektrische SUV als de iX3 op de markt brengen is daarom te allen tijde zinvol", aldus Wurst.

Stefanie Wurst, CEO van BMW Nederland. (Foto: BMW)

'Lager stroomverbruik maakt kleiner accupakket mogelijk'

Ze krijgt bijval van De Heij. "We hebben de afgelopen jaren veel van de techniek kunnen bijslijpen en perfectioneren. Zodoende kunnen we een laag stroomverbruik realiseren, waardoor een minder groot en zwaar accupakket nodig is. Daarnaast hebben we voor een hoge laadsnelheid gezorgd. Simpelweg een auto met een groot accupakket uitbrengen, is niet genoeg. Je moet een totaalpakket bieden."

Eerder dit jaar opende BMW een zogeheten expertisecentrum voor accutechniek in München. Op die manier hoopt het merk de batterijcellen nog verder te ontwikkelen. BMW past de geleerde lessen alvast toe op de iX3.

Zo krijgt de iX3 krijgt een accupakket van 74 kWh, terwijl de Mercedes EQC een van 80 kWh heeft en de topversie van de Audi e-tron zelfs een van 95 kWh. Toch claimt BMW ongeveer dezelfde actieradius als de concurrentie.

René de Heij, manager productmarketing. (Foto: BMW)

Tijd en geld

Toch geeft De Heij toe dat de iX3 ook vanwege praktische redenen niet twee jaar eerder gepresenteerd kon worden. "Er was en is wereldwijd veel vraag naar plug-inhybrides, wat onze aandacht vergde. Ook moest in China een nieuwe fabriek voor de iX3 verrijzen en daar gaat veel tijd en geld in zitten."

Dat er na lange tijd weer een volledig elektrische BMW aan komt, stemt tot grote tevredenheid bij Wurst en De Heij.

"Het is belangrijk dat er een nieuw elektrisch model komt, maar vergeet niet dat de aandacht voor elektrisch rijden nog steeds zeer locatiegebonden is. In Nederland en Noorwegen is die aandacht veel groter dan in bijvoorbeeld Rusland", aldus De Heij. “Daar zijn andere aandrijflijnen zoals benzine, diesel of plug-in hybrides weer populairder en die klanten willen we ook kunnen bedienen."