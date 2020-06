Bentley, de Britse fabrikant van luxeauto's, gaat mogelijk duizend banen schrappen als gevolg van de coronacrisis. Dat bevestigt het merk vrijdag na eerdere berichtgeving van de BBC.

De banen zullen in het Verenigd Koninkrijk verdwijnen en het geplande aantal komt neer op ongeveer een kwart van het totale personeelsbestand. Bentley was na rode cijfers in 2018 vorig jaar weer winstgevend en rekende voor 2020 op een recordjaar. Het merk is onderdeel van de Volkswagen Group.

"Het afscheid van collega's valt ons zwaar, maar het is een noodzakelijke stap om de werkgelegenheid voor de rest van het personeel te waarborgen", aldus CEO Adrian Hallmark. Met de werknemers die kiezen voor een vrijwillig vertrek wordt een regeling getroffen. Het is niet bekend welk bedrag hiermee gemoeid is, maar Hallmark zei dat het "kostbaar" zal zijn.

Eerder deze week kondigde concurrent Aston Martin aan vijfhonderd banen te moeten schrappen. Bij het eveneens Britse McLaren verdwijnen twaalfhonderd banen.

